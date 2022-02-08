جمعة: ما قاله صلاح عن الجمهور صحيح.. ولدينا قصور بدني بالدوري

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر إن ما قاله محمد صلاح قائد الفراعنة عن انتماء الجمهور لأنديته وليس المنتخب كان صحيحا.

وتحدث وائل جمعة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "ما قاله صلاح عن انتماء المشجعين للأندية وليس المنتخب هذا صحيح وكل اللاعبين كانوا يشعرون بذلك، وحديث صلاح أثر في الجماهير وليس في اللاعبين لأنهم أصدقاء في الأصل والروح بينهم ممتازة".

وواصل "صلاح يستحق أن يكون قائد لمنتخب مصر وأنا شخصيا تفاجأت من دوره وقيادته للاعبين، ورغم مشاركته في كل دقائق البطولة لكنه كان مصدر خطورة منتخب مصر وقدم بطولة مميزة وكنت أتمنى الفوز باللقب تتويجا لمجهوده".

وعن الهزيمة ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد الهزيمة في نهائي 2017 ضد الكاميرون بهدفين لهدف قال: "الوصول للنهائي مرتين والخسارة في كليهما أمر صعب على هذا الجيل من اللاعبين، لكن لم يقصر أي شخص".

وعن سلبية يراها في الدوري المصري أوضح جمعة "لدينا بعض القصور البدني في الدوري المصري وهذا شعرنا به خلال مباريات أمم إفريقيا، نعم نعتمد على التنظيم والمجموعة لكن العامل البدني شيء هام وهناك فارق مع المنتخبات الإفريقية".

أما عن كيف يختار مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش التشكيل قال: "كيروش يستمع لجميع الآراء وفي النهاية يتخذ قراره ولو هناك شيء ما يشعر أنه عليه مناقشته مع شخص ما يقوم بذلك مباشرة".

وأردف "كيروش قريب جدا من اللاعبين وهذا يسهل مهمتنا كثيرا، بعد الهزيمة ضد السنغال كيروش شكر كل اللاعبين وهنأهم على روحهم وقتالهم، المجهود أثر علينا في المباراة الأخيرة، وحتى وزير الرياضة شكر اللاعبين على مجهودهم".

وعن فوز الفراعنة بالكأس قال: "فوز منتخب مصر بأمم إفريقيا كان سيكون معجزة بعد لعب 4 مباريات لـ120 دقيقة".

وامتدت كل المباريات الإقصائية التي خاضها منتخب مصر في أمم إفريقيا المنصرمة لأشواط إضافية ومن بينهم مواجهتين ذهبا لركلات الترجيح.