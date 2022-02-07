جمعة: فتوح ظهير عالمي.. كواليس بكاء شريف بعد مباراة الكاميرون واختيار مسددي ضربات الجزاء

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر في النهائي

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن كواليس ما دار بين كارلوس كيروش ومحمد شريف بعد مباراة الكاميرون وطريقة اختيار مسددي ضربات الجزاء.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "طموحنا في العمل أن منتخب مصر مرشح أول دائما المنافسة على اللقب، وهذا كان هدفنا الذي قمنا بإيصاله للاعبين وأعتقد أن اختيارنا كلاعبين سابقين للمنتخب كأعضاء للجهاز الفني يثبت ذلك".

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وأضاف "قلت للاعبين فزت بـ35 بطولة في مسيرتي أغلبهم مع النادي لكن الفوز بأمم إفريقيا مع منتخب مصر لها إحساس خاص بخدمة منتخب بلدك وأعتقد أن تلك الفكرة وصلت للاعبين لرفع علم بلدنا".

وتابع "كيروش عمل مع 5 منتخبات وله خبرة كبيرة جدا واستمتعت بالعمل معه. يحب كيروش المحترفين لأنه يراهم الأجهز ويلعبون باستمرار، وهو استغل كأس العرب لمعرفة اللاعبين المحليين الذين سيعتمد عليهم في كأس أمم إفريقيا وهو كان يحاول بناء شبكة من المعلومات عن كل اللاعبين كي لا يتفاجأ".

وواصل "منذ أول يوم لكيروش هو مقتنع بفكرة ضم 4 حراس مرمى وهذا نتيجة خبرات سابقة ومواقف تعرض لها وحضر خلال كأس العرب المنتخب لأمم إفريقيا. حينما يتخذ قرارا يكون حضر له من قبل، مشاركة محمد عبد المنعم في كأس العرب كانت هامة جدا لتواجده في أمم إفريقيا".

وعن استبعاد محمد شريف وطارق حامد، قال: "كيروش يهمه مصلحة الفريق أهم من أي اسم وأي ناد وهو ينظر للمجموعة ولا ينظر للأفراد ونقطة الأندية وألوانها لم تشغل أي حيز من تفكيره، وأعتقد أن كل اللاعبين تقبلوا ذلك ولم يقل أي شخص أي شيء غير جيد عن المدرب".

وعن مواجهة نيجيريا "ليس معنى خروج نيجيريا مبكرا من البطولة أنه غير جيد بل هو أحد أقوى منتخبات القارة حاليا وعلى مستوى الفرديات هم أفضل، لكن جماعيا منتخب مصر أفضل، ومن حيث المستوى الفردي لا أصدق عدم مواصلة نيجيريا لمشوارها في البطولة".

واستكمل "أكثر من نصف منتخب مصر كان أول مرة لهم يلعبون كأس أمم إفريقيا ومن ضمن مكاسبنا في البطولة اكتساب اللاعبين الجدد لخبرات اللعب ضد كبار القارة وهذا سيظهر نتائجه في الفترة المقبلة".

واستطرد "تمنيت التتويج بأمم إفريقيا بشكل أكبر خاصة بعد الهزيمة في نهائي نسخة عام 2017".

وعن عمر كمال عبد الواحد، قال: "اختياره جاء بعد تسجيله هدفا مع فيوتشر وهو يلعب كظهير أيمن".

وأردف إصابة محمد الشناوي "كيروش كان واثقا في اختياراته وأن كل لاعب من الـ40 يستطيع اللعب في أي وقت".

وتطرق وائل جمعة بالحديث عن الثنائي إمام عاشور ومحمد عدب المنعم "إمام عاشور لاعب ذكي وأكثر من مرة حتى خلال المران جعله يتهيأ للعب كظهير أيمن ولم نشعر بخطورة ساديو ماني بسببه. محمد عبد المنعم لديه كل المواصفات ليكون أفضل مدافع في إفريقيا".

وأكمل "بالنسبة لي أحمد فتوح يجب أن يكون من أفضل الأظهرة في العالم هو اكتشاف أكثر من ممتاز تحسن دفاعيا كثيرا في أمم إفريقيا وهجوميا لعب كالمعتاد".

وعن بكاء شريف أمام الكاميرون " نتحدث عن مصلحة الفريق وشريف لا يسدد ركلات الجزاء، كيروش يحتسب 10 مسددين أما الجمهور فيحتسب 5 فقط، وشريف لم يكن مميزا فيها لذا تم استبداله. كيروش بعد مواجهة الكاميرون شكر محمد شريف وسلوكه وتضحيته لتفكيره في مصلحة المجموعة ليس مصلحة نفسه لأنه كإنسان من الطبيعي أن يحزن لكنه ضحى بكل شيء لمصلحة المنتخب".

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وتابع "كيروش يحدد مسددي ركلات الجزاء ولو شعر لاعب ما بالقلق ربما يطلب من صلاح تأخير ترتيبه بين المسددين وهذا يحدث في كرة القدم لكن كيروش هو المسؤول الأول عمن سوف يسدد".

وأضاف "زيزو كان يتم استغلاله في الوقت الصحيح بالنسبة لكيروش وهو رقم واحد في ركلات الجزاء فهذا معناه أنه الأفضل لدينا".

وأتم "عمرو السولية من عناصر الخبرة رغم أن هذه أول مرة له يلعب فيها كأس أمم إفريقيا، والنني في وسط الملعب كان الأكثر خبرة عن السولية وعن حمدي فتحي، هذا الثلاثي كان مميزا مع تريزيجيه ومهند لاشين وزيزو".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال مباراتين خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس من أجل حسم المتأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

مصر أمم إفريقيا محمد شريف وائل جمعة كارلوس كيروش
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