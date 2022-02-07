أبو جبل: جاساما أراد التأكد أن محمد صلاح حقيقي.. ولم يكن يعلم نتيجة ركلات الترجيح

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن كواليس ما فعله بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون قبل اللقاء.

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: "جاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده".

وأكد "لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".

وأردف متعجبا "قبل مباراة الكاميرون بكاري جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه محمد صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به، هل محمد صلاح يحتاج لأن تتأكد أنه محمد صلاح وأنت تقف أمامه".

وأتم تصريحاته "جاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".

وفاز منتخب مصر على الكاميرون صاحب الأرض في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح.