أبو جبل يكشف سر تفوقه في ركلات الجزاء.. وكواليس حديثه مع ميندي واللاعبين بعد النهائي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن سبب تفوقه في التصدي لركلات الجزاء والترجيح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: "أحاول أن أجعل اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء أن يشعر بالقلق والتوتر، وهذا ما يمنحني أفضلية في ركلات الجزاء وعلى الأقل".

وعن فوز إدوارد ميندي حرس مرمى السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال: "في الأرقام والإحصائيات تفوقت على ميندي، ولكن تقييم الاتحاد الإفريقي غريب ولا نعرف له أي أساس".

وأفصح عن حديثه مع قائلا: "ميندي طلب استبدال قميصه معي بعد المؤتمر الصحفي وأكد لي أنني قدمت أداء مميز طوال البطولة".

وواصل "الشناوي أول من احتضني بعد نهاية مباراة السنغال ومعه عصام الحضري لأنني كنت لا أستطيع تمالك نفسي من البكاء".

وأكمل "كانت لحظات صعبة لا يتخيلها أحد إلا من لعب المباراة، كنا نريد أن نفرح وندخل الفرحة على قلوب الجماهير التي تشجعنا بقوة منذ بداية البطولة".

وبسؤاله لماذا يسدد صلاح آخر لكرة ترجي قال: "ساديو ماني أيضا كان آخر من سدد لمنتخب السنغال وهذا أمر طبيعي أن يكون نجم الفريق هو الأخير".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة وأخبرتهم إذا أرادوا أن يعشيوا نفس هذه اللحظات مرة أخرى في تصفيات كأس العالم فليخبروني بذلك، لأننا نريد أن نعيش لحظات سعادة".

وأتم تصريحاته "أخبرت اللاعبين أنه مثلما احتفل منتخب السنغال أمامنا بالفوز بكأس الأمم، سنحتفل في بلادهم بالتأهل لكأس العالم".