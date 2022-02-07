رسالة من تريزيجيه للجماهير بعد كأس الأمم الإفريقية

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا رسالة للجماهير المصرية عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال تريزيجيه عبر حسابه على تويتر: "الحمدلله وقدر الله وماشاء فعل، قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة لكي نحقق اللقب ولكن الحمدلله لم يكن هناك نصيب".

وتابع "فخور بوجودي في ذلك الجيل وبروح الفريق كانوا رجالا بالفعل، وشكرا على تشجيعكم ودعمكن وإن شاء الله ستكون البطولة من نصيبنا في العام المقبل ونتمنى أن نقدر على إسعادكم بالوصول إلى كأس العالم".

وسجل تريزيجيه هدف فوز مصر على المغرب في دور ربع النهائي.