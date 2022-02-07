أبو جبل: الشناوي أخبرني أنني سأكون سبب فوز مصر أمام كوت ديفوار

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين محمد الشناوي خلال مباراة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة، وغادر وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: "الشناوي حارس كبير مثله مثل باقي حراس منتخب مصر وهذه نقطة نريد جميعا أن نوصلها للجماهير".

وأضاف مازحا: "عندما سقط الشناوي على الأرض في مباراة كوت ديفوار ارتديت القفازات وكنت أتمنى ألا يقوم مرة أخرى".

وواصل "كنت أتمنى أن أشارك وهذا هو طموحي، لم أعش حياة سهلة إطلاقا في كرة القدم لذلك كنت أريد أن أظهر في كأس الأمم الإفريقية".

واستمر في تصريحاته "بعد إصابة الشناوي أمام كوت ديفوار أخبرني أن المباراة إذا ذهبت لركلات الترجيح أنني من سأقود منتخب مصر لتحقيق الفوز".

وتابع "كنت أرفض الخروج أمام المغرب حتى لا أجازف بمشاركة محمد صبحي، هو حارس صغير ويمتلك إمكانيات رائعة وسيصل لمكانة كبيرة في كرة القدم، ولكن كنت حريصا ألا يحدث له أي شيء في المباراة".

وأكمل "إصابتي أمام المغرب جاءت بسبب سقوطي على الأرض بشكل خاطئ، كنت أفكر في كيفية العودة سريعا لحماية المرمى بعد إبعاد الكرة باليد، لكني سقطت بشكل خاطئ فتعرضت لإصابة في العضلة الضامة".

بسؤاله عن هل تدريبات الحراس مع عصام الحضري هي سبب الإصابة أتم تصريحاته : "لماذا لا نتعرض إذا للإصابة في التدريبات أيضا؟ كل إصابة لما تفاصيل مختلفة عن الأخرى وتدريب حراس المرمى بالكامل لا يتخطى 25 دقيقة".