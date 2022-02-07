أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

تصدى محمد أبو جبل لركلة ترجيح الكاميرون

يرى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر أن الظروف التي واجهت الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية كانت صعبة للغاية.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

مصر

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: " واجهنا ظروف صعبة منذ انطلاق البطولة بداية من الإصابات بفيروس كورونا وغيرها ولعبنا ضد منتخبات قوية وكنت واثق من أننا سنصل إلى النهائي ".

وشدد "ولكن منتخب مصر اسم كبير في قارة إفريقيا يستاهل إننا كلنا نضحي عشانه".

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وأفصح "الحضري كان يتولى تدريبي ونحن مصابان بفيروس كورونا ولكن دون أعراض، ونخضع لمسحة صباحا ومساء حتى جاءت النتيجة سلبية في الوقت الأخير واستطعنا السفر إلى الكاميرون للانضمام لمنتخب مصر".

وكشف "منذ بداية البطولة وأنا متوقع وصول منتخب مصر للنهائي".

وعن صلاح قال: "نشعر بالسعادة لتواجد محمد صلاح معنا في المنتخب، فهو يمنحنا ثقة كبيرة في الملعب ونحاول التعلم منه ومن تفكيره وخبراته".

وأتم تصريحاته "لا يوجد فارق بين أهلي وزمالك وإنبي وأي فريق، كلنا في منتخب مصر على قلب رجل واحد واختيارات المدير الفني لا يوجد بها ألوان، وأي لاعب يشارك يؤدي مثل الأساسي ولا يوجد فرق بينهما".

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