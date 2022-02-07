أبو جبل يكشف سر زجاجة المياه في ركلات الترجيح.. وتفاصيل حديثه مع ماني

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن سر زجاجة المياه التي يصطحبها خلال ركلات الترجيح في كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: "الأمر لم يكن بالصدفة، هذا عمل جهاز فني ومدربين ينقلوا لنا كل تفاصيل قوة وضعف جميع لاعبي المنتخبات التي نلعب ضدها".

وأفصح "الزجاجة التي تواجدت معي فكرة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ونكتب عليها أسماء كل لاعبي المنتخب الذي نلعب ضده وأين يسدد".

وواصل "الحضري يجلس معي قبل كل مباراة ويجهزني ويتحدث مع كل الحراس عن لاعبي المنتخبات الأخرى".

وانتقل ليحكي ماذا دار بينه وبين ساديو ماني قبل أن يسدد ركلة الجزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأفصح أبو جبل: "صلاح أخبرني أن ماني سيسدد في اليمين، وأنا كنت أعلم ذلك، وأخبرني أيضا أن ماني سيأتي من خلفه ليخبرني أنه يسدد في اليسار".

وتابع "بالفعل جاء ماني وقال ذلك، ورد عليه صلاح وقال له حسنا سدد كما أخبرتنا وسنرى ماذا سيحدث، وهذه كانت طريقة ذكية من صلاح واستطعنا تشتيت ذهنه قبل التسديد".

وأتم تصريحاته "ركلة الترجيح الأولى للسنغال الكرة لمست يدي وكنت قريبا جدا من التصدي لها، ولكن لاعبي السنغال استعدوا جيدا لركلات الترجيح وسددوا بقوة وإتقان".