مكتشف أداما تراوري: لقد كان وحشا منذ الطفولة.. وكنت أوبخه ليتوقف عن تمارين الضغط

شدد جوردي كوندوم المدرب الي اكتشف أداما تراوري على أنه كان قوي بدنيا منذ صغره وبأن قوته الجسديه الحالية ليست شيء جديد.

أداما تراوري النادي : برشلونة برشلونة

كوندوم كان قد اكتشف تراوري وتعاقد معه لبرشلونة منذ كان عمره 8 سنوات.

وقال كوندوم في تصريحات لصحيفة ماركا: "كنا نبحث عن لاعبين للموسم الجديد وفي أحد الأيام شاهدنا مباراة وكان يلعب هذا الفتى من مدينة فلوريدا الذي لفت انتباهنا، لقد كان يلعب بجانب حارس مرمى الخصم وسدد الكرة وركض ليستعيدها قبل أن تلمس الأرض، في ذلك الوقت كان يتميز بسرعته وقوته بالفعل، لقد كان وحشا منذ طفولته".

وأضاف "حينما كنت أدربه في برشلونة، كنت أوبخه أحيانا ليتوقف عن ممارسة تمارين الضغط".

وتابع "أنا سعيد جدا من أجله على الرغم من أنني اعتقد بأنه عليك دائما أن تكون أفضل، هذه عقليتي ولكن أفضل شيء هو أن المشجعين قد استمتعوا به والشيء الجميل هو رد الأمل للناس".

وانضم أداما تراوري لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وشارك تراوري في مباراته الأولى مع برشلونة أمس الأحد أمام أتليتكو مدريد في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتمكن من صعن الهدف الثاني الذي سجله جافي.