وائل جمعة: كيروش أوفى بوعده للاعبين.. وجاساما قال "حياتي تتوقف على مباراة الكاميرون"

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

مؤتمر وائل جمعة

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عما دار بينه وبين باكاري جاساما حكم نصف نهائي أمم إفريقيا، مشددا على ان كيروش وفى بوعده بجعل الجميع لا يريد مواجهة منتخب مصر.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قبل مواجهة الكاميرون وبعد الإجراءات الروتينية فوجئت من الحكم الرابع يشير لي ولكيروش في غرفة الملابس أنه حال الاعتراض على أي قرار سيتم طردي أنا وكيروش".

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وأضاف "جاساما قال لي "حياتي تقف على تلك المباراة وأي تصرف خارج سأطردك أنت والمدرب"، تخيل حدوث ذلك السلوك من الحكام من الطبيعي أن نظهر غاضبين أنا وكيروش في المباراة".

وتابع "لا أريد القول إن المباراة كانت موجهة لكن كان هناك خوف تولد خلال مشوارنا في البطولة، طاقم الحكام في مواجهة الكاميرون أراد عمل "شو" على مدرب باسم كبير هو كيروش وعلى اسم منتخب مصر".

وواصل "يمتلك كيروش إمكانيات كبيرة جدا تفاجئت بها وأريد شكر أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق على التعاقد مع مدرب بحجمه وحجم خبراته وخلال تلك الفترة البسيطة تعلمنا منه الكثير".

واستطرد "تدريب المنتخبات يختلف عن الأندية والضغط كان كبيرا على كيروش حينما تسلم المهمة قبل أسبوعين فقط من مباراتين في غاية الأهمية ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم ولكنه تجاوز الصعوبات بشكل جيد وتفاجأ بوجود البطولة العربية وعدم وجود تحضير مسبق لها".

واستكمل "عندما اخترنا 35 لاعبا لقائمة كأس العرب كان تم تحديدهم من المساعدين لأنه لم يستطع معرفة كل اللاعبين في أيام قليلة قبل الموعد النهائي لإرسال القائمة للتعاقد معه قبلها بفترة صغيرة جدا".

وأردف "كل اللاعبين الذين تم اختيارهم لمنتخب مصر بعد ذلك قام كيروش والجهاز الفني والمحللين بجمع كل شيء عنهم بأدق التفاصيل، كيروش لا يترك أي شيء للظروف، كيروش هو المسؤول الأول عن طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين".

وأكمل "للأسف في الإعلام لدينا مشكلة حيث نقوم بوضع أحكام مسبقة، كيروش يجب أن يحصل على حقه لأنه عمل في ظروف صعبة جدا ولكنه أعاد هيبة وكيان منتخب مصر، لقد تحدينا أربعة قوى إفريقية ولعبنا جيدا ضدهم".

وأتم "أتذكر كلمة قالها كيروش للاعبين "سأجعل الفرق لا تتمنى مواجهة منتخب مصر"، وهذا حدث بالفعل".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال مباراتين خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس من أجل حسم المتأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

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