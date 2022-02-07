رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - مصر × السنغال

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر رسالة مؤثرة إلى جماهير الفراعنة بعد نهاية أمم إفريقيا.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال محمد أبو جبل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الحمد لله علي كل شئ".

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وأضاف "الروح والإصرار والعزيمة التي كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي إلا إصرار وروح وعزيمة شعب كامل شعرنا أنه يمدنا بها".

وتابع "كنا نتمنى أن نسعدكم بالفوز بالبطولة ولكن هذا هو القدر".

وأتم "المشوار لم ينته بعد، نوعدكم بأن نفرحكم وأن القادم سيكون أفضل. أشكر كل لاعبي منتخب مصر".

وشارك محمد أبو جبل مع منتخب مصر في 4 مباريات، تصدى خلالها لـ15 تسديدة و5 ضربات جزاء منها 4 ضربات ترجيح واستقبلت شباكه هدفا واحدا.

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