رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر رسالة مؤثرة إلى جماهير الفراعنة بعد نهاية أمم إفريقيا.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال محمد أبو جبل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الحمد لله علي كل شئ".

الحمد لله علي كل شئ الروح والاصرار والعزيمة ال كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي الا اصرار وروح وعزيمة شعب كامل حسينه انه بيمدنا بيها . كان نفسنا نفرحكم ونجيبكم البطولة ولاكن هي اقدار من الله . المشوار منتهاش بنوعدكم نفرحكم ولا جاي يكون احسن . اشكر لاعبي منتخب مصر 🇪🇬 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 7, 2022

وأضاف "الروح والإصرار والعزيمة التي كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي إلا إصرار وروح وعزيمة شعب كامل شعرنا أنه يمدنا بها".

وتابع "كنا نتمنى أن نسعدكم بالفوز بالبطولة ولكن هذا هو القدر".

وأتم "المشوار لم ينته بعد، نوعدكم بأن نفرحكم وأن القادم سيكون أفضل. أشكر كل لاعبي منتخب مصر".

وشارك محمد أبو جبل مع منتخب مصر في 4 مباريات، تصدى خلالها لـ15 تسديدة و5 ضربات جزاء منها 4 ضربات ترجيح واستقبلت شباكه هدفا واحدا.