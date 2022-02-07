سلبية مسحة بعثة الأهلي بالكامل قبل مواجهة بالميراس

جاءت نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الأهلي المتواجدة في الإمارات سلبية بالكامل حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الأهلي لملاقاة بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ووصل إلى فندق الإقامة اليوم الإثنين كل لاعبي الأهلي الدوليين بعد مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق الدوليين بعد وصولهم مباشرة لمقر إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي للاطمئنان على حالتهم بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بالكاميرون.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان مقر نادي الوحدة.

وكان الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم السبت الماضي بهدف دون رد.

ويلعب الفائز من الأهلي وبالميراس مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.