أجويرو: أصحبت مثل "الرجل الحديدي".. لقد وضعوا رقاقة داخل قلبي

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

كشف كون أجويرو لاعب برشلونة السابق عن الفترة التي سبقت إعلانه الاعتزال.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان أجويرو قد أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب مشاكل في القلب والتي اكتشفت بعد شعوره بالتعب خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وقال أجويرو في بث مباشر عبر قناته على تويتش: "عرفت قبل أسبوع أو 10 أيام بأنني ربما سأضطر للاعتزال لكنني لم افترض ذلك وكنت استعد لتلك اللحظة التي أخبروني فيها بأنها النهاية".

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وتابع "ذهبت لأبو ظبي لألهي نفسي قليلا وفي يوم الوداع كنت هادئا، كنت سأقول ما حدث لي وما شعرت به وجلست مع لابورتا قبل بداية المؤتمر وعندما رأيت الكرسي والدرج عانقت لابورتا وانهرت وبدأت في البكاء، كان علي أن أخرج ولم أرغب في ذلك لأن الأمر كان صعبا".

وواصل "لا أريدهم أن يروني أبكي وأخبرني لابورتا بأنه علي الخروج والتحدث وبدأت أفكر أن علي أن أهدأ قليلا".

وأوضح "قبل إعلان اعتزالي قضيت أول 15 يوم في حالة سيئة للغاية، عندما بدأت حالة عدم انتظام القلب دخلت إلى المستشفى، تسارع قلبي قليلا وشعرت بأن هذا هراء وسيعالج قلبي ولكن عندما وضعوني في تلك الغرفة الغريبة المليئة بالشاشات شعرت بشعور غريب".

وأضاف "أخبروني بأن كل شيء سيكون بخير ولكن هذا لم يكن صحيحا، في اليوم التالي استيقظت ومرت الساعات لكنهم لم يخبروني بأي شيء وعن إذا ما كان بإمكاني العودة للمنزل ثم جاء الطبيب وأخبرني بأنني علي أن أبيت ليلة أخرى، وفي يوم الإثنين جاءت الممرضة وأخبرتني بأنني يجب أن يتم نقليإلى مستشفى خاصة لإجراء المزيد من الفحوصات".

وأتم "لقد وضعوا برقاقة داخل قلبي، في الليل أنا أصدر بعد الأضواء، أنا مثل الرجل الحديد الآن بداخلي رقاقة تخبر الطبيب إذا تسارعت دقات قلبي".

وكان أجويرو قد انضم إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.

وشارك أجيرو مع برشلونة في خمس مباريات قبل إعلان اعتزاله، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

سيرخيو أجويرو برشلونة
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