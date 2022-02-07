استقبال شعبي ورئاسي لمنتخب السنغال بطل كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

تتويج السنغال بكأس أمم إفريقيا

حظي منتخب السنغال باستقبال شعبي ورئاسي رسمي بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وعاد المنتخب إلى العاصمة السنغالية داكار، وسط استقبال جماهيري حافل منذ وصول الطائرة.

أخبار متعلقة
زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر أحمد مجاهد: كيروش سيقود مواجهة السنغال من الملعب.. وأبو ريدة ساهم في تخفيف العقوبة شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم للاحتفال بأول أمم إفريقيا في التاريخ.. رئيس السنغال يمنح بلاده عطلة رسمية

أيضا أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم عطلة رسمية في البلاد وذلك للاحتفال بأبطال كأس الأمم الإفريقية.

وفاز أسود التيرانجا باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بذلك كلل منتخب السنغال طريقه الذي بدأ بتصدر المجموعة الثانية على حساب مالاوي وغينيا وزيمبابوي، ثم اجتياز كاب فيردي وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وصولا إلى النهائي.

يذكر أن منتخب السنغال فاز ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارتين في النهائي، الأولى عام 2002 أمام الكاميرون والثانية في عام 2019 أمام الجزائر.

كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية السنغال منتخب السنغال
نرشح لكم
رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار مستعدة بشكل كبير لاستضافة أمم إفريقيا 2023 رسالة من محمد النني لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية
أخر الأخبار
رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – سلبية مسحة بعثة الأهلي بالكامل قبل مواجهة بالميراس 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
أجويرو: أصحبت مثل "الرجل الحديدي".. لقد وضعوا رقاقة داخل قلبي 6 دقيقة | الدوري الإسباني
نيجيريا تتراجع عن اتفاقها مع بيسيرو وتبقي على جهازها الفني وتواجد أمونيكي 15 دقيقة | إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار مستعدة بشكل كبير لاستضافة أمم إفريقيا 2023 39 دقيقة | إفريقيا
استقبال شعبي ورئاسي لمنتخب السنغال بطل كأس أمم إفريقيا 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد مجاهد: كيروش سيقود مواجهة السنغال من الملعب.. وأبو ريدة ساهم في تخفيف العقوبة 54 دقيقة | منتخب مصر
رسالة من محمد النني لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي