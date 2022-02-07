استقبال شعبي ورئاسي لمنتخب السنغال بطل كأس أمم إفريقيا

حظي منتخب السنغال باستقبال شعبي ورئاسي رسمي بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وعاد المنتخب إلى العاصمة السنغالية داكار، وسط استقبال جماهيري حافل منذ وصول الطائرة.

أيضا أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم عطلة رسمية في البلاد وذلك للاحتفال بأبطال كأس الأمم الإفريقية.

وفاز أسود التيرانجا باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بذلك كلل منتخب السنغال طريقه الذي بدأ بتصدر المجموعة الثانية على حساب مالاوي وغينيا وزيمبابوي، ثم اجتياز كاب فيردي وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وصولا إلى النهائي.

يذكر أن منتخب السنغال فاز ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارتين في النهائي، الأولى عام 2002 أمام الكاميرون والثانية في عام 2019 أمام الجزائر.