رسالة من محمد النني لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا

وجه محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا مشيرا إلى أن الجميع سيبذل كل ما لديه للصعود لـ كأس العالم.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال محمد النني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لا أعلم ماذا أقول ولكنني أريد أن أشكركم على دعمكم لنا وشعوركم بتعبنا وأننا قدمنا كل شيء من أجل الفوز بالبطولة لكي نسعد شعب مصر".

وأضاف "شعب مصر يستحق الفرحة ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وأتم "الحمد لله، سنبذل أقصى ما لدينا لكي نسعد أعظم شعب بالتواجد في كأس العالم".

أنا بجد مش عارف أقول ايه بس أنا حابب اشكركم علي دعمكم لينا وانكم حسيتوا بتعبنا واننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح بس قدر الله وما شاء فعل..الحمد لله وان شاء الله هنبذل أقصى جهد اننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم.شكرا يا أعظم شعب 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/sByVAY3qWX — Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 7, 2022

وتواجد محمد النني في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا الذي شهد تواجد 3 من مصر في التشكيل الأساسي و2 في الاحتياطي. (طالع التفاصيل)