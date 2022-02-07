رسالة من محمد النني لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد النني منتخب مصر

وجه محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر الشكر للجماهير المصرية على المساندة خلال أمم إفريقيا مشيرا إلى أن الجميع سيبذل كل ما لديه للصعود لـ كأس العالم.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال محمد النني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لا أعلم ماذا أقول ولكنني أريد أن أشكركم على دعمكم لنا وشعوركم بتعبنا وأننا قدمنا كل شيء من أجل الفوز بالبطولة لكي نسعد شعب مصر".

أخبار متعلقة
شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم حوار - لاعب بالميراس السابق: الأهلي كبير إفريقيا.. ولهذه الأسباب بالميراس أصبح أفضل رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين

وأضاف "شعب مصر يستحق الفرحة ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وأتم "الحمد لله، سنبذل أقصى ما لدينا لكي نسعد أعظم شعب بالتواجد في كأس العالم".

وتواجد محمد النني في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا الذي شهد تواجد 3 من مصر في التشكيل الأساسي و2 في الاحتياطي. (طالع التفاصيل)

مصر أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية تواجد ثلاثي لمنتخب مصر في التشكيل المثالي لـ أمم إفريقيا.. واثنان على مقاعد البدلاء لاعب المغرب عن منتخب مصر: لديهم صلاح والبقية يهدرون الوقت محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي
أخر الأخبار
أحمد مجاهد: كيروش سيقود مواجهة السنغال من الملعب.. وأبو ريدة ساهم في تخفيف العقوبة 9 دقيقة | منتخب مصر
رسالة من محمد النني لـ جماهير مصر بعد نهاية أمم إفريقيا 17 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 33 دقيقة | إفريقيا
حوار - لاعب بالميراس السابق: الأهلي كبير إفريقيا.. ولهذه الأسباب بالميراس أصبح أفضل 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
إيطاليا تعلن رغبتها في تنظيم يورو 2032 وتتخلى عن 2028 ساعة | أوروبا
الجمل الصغير: هدفى اللعب بالتشكيل الأساسى للإسماعيلي.. واستكمال مسيرة والدى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي