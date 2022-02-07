حوار - لاعب بالميراس السابق: الأهلي كبير إفريقيا.. ولهذه الأسباب بالميراس أصبح أفضل

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:40

كتب : محمود عزت

بالميراس

تحدث جيرسون كابا لاعب بالميراس البرازيلي السابق عن المباراة القادمة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جيرسون كابا في حواره مع FilGoal.com قبل المباراة: "بالميراس في الوقت الحالي فريق منظم وقوي يمتلك لاعبين متميزين على عكس العام الماضي".

وأضاف "الخطوط أصبحت متماسكة بشكل أكبر والدفاع بات أكثر تنظيما والمعنويات عالية للغاية ويمتلك مديرا فنيا رائع".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين مؤتمر ربيعة: سنقدم كل ما لدينا أمام بالميراس.. وجمهور الأهلي رقم 1 مؤتمر موسيماني: لن أضحي بالدوليين أمام بالميراس.. وأتمنى الاستمرار مع الأهلي حتى أصبح مثل جوزيه

وأوضح "بالميراس أيضا يمتلك في الوقت الراهن متخصصين بدنيين على أعلى مستوى، وخبرات أعلى كما دعم النادي بصفقات قوية لعبت في أوروبا وأصحاب مستوى احترافي كبير".

وتابع جيرسون "لاعبو بالميراس لديهم خبرة كبيرة هدف واحد في الوقت الراهن وهو الوصول إلى النهائي".

وعن الأهلي قال جيرسون: "النادي الأهلي أكبر نادي في القارة الإفريقية، يمتلك بطولات عديدة وله اسم معروف في القارة السمراء، بالتالي ستكون مباراة على مستوى عال بين الفريقين".

أما عن محمد صلاح نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول قال: "محمد صلاح لاعب متميز معروف بالطبع على مستوى العالم لا يحتاج أحد للتحدث عنه، ظهر بشكل رائع في إيطاليا مما أدى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول".

واختتم "بالطبع يمتلك شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي هذا مؤكد بلا شك، محمد يستحق ما هو فيه في الوقت الحالي، ويشهد له الجميع بالتميز".

ويلتقي الأهلي مع بالميراس غدا -الثلاثاء- الثامن من فبراير في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثا عن مقعد في النهائي لملاقاة الفائز بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب بالميراس بركلات الترجيح.

الأهلي بالميراس محمد صلاح
نرشح لكم
مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف كأس العالم للأندية - حكم مواجهة الأهلي وبالميراس يقود مباراة الأحمر ضد الهلال عبد الحفيظ: كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة.. وهدفنا البرونزية
أخر الأخبار
قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات ساعة | الدوري الألماني
كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير ساعة | رياضات أخرى
كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي ساعة | إفريقيا
مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف ساعة | كأس العالم للأندية
محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة