حوار - لاعب بالميراس السابق: الأهلي كبير إفريقيا.. ولهذه الأسباب بالميراس أصبح أفضل

تحدث جيرسون كابا لاعب بالميراس البرازيلي السابق عن المباراة القادمة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جيرسون كابا في حواره مع FilGoal.com قبل المباراة: "بالميراس في الوقت الحالي فريق منظم وقوي يمتلك لاعبين متميزين على عكس العام الماضي".

وأضاف "الخطوط أصبحت متماسكة بشكل أكبر والدفاع بات أكثر تنظيما والمعنويات عالية للغاية ويمتلك مديرا فنيا رائع".

وأوضح "بالميراس أيضا يمتلك في الوقت الراهن متخصصين بدنيين على أعلى مستوى، وخبرات أعلى كما دعم النادي بصفقات قوية لعبت في أوروبا وأصحاب مستوى احترافي كبير".

وتابع جيرسون "لاعبو بالميراس لديهم خبرة كبيرة هدف واحد في الوقت الراهن وهو الوصول إلى النهائي".

وعن الأهلي قال جيرسون: "النادي الأهلي أكبر نادي في القارة الإفريقية، يمتلك بطولات عديدة وله اسم معروف في القارة السمراء، بالتالي ستكون مباراة على مستوى عال بين الفريقين".

أما عن محمد صلاح نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول قال: "محمد صلاح لاعب متميز معروف بالطبع على مستوى العالم لا يحتاج أحد للتحدث عنه، ظهر بشكل رائع في إيطاليا مما أدى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول".

واختتم "بالطبع يمتلك شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربي هذا مؤكد بلا شك، محمد يستحق ما هو فيه في الوقت الحالي، ويشهد له الجميع بالتميز".

ويلتقي الأهلي مع بالميراس غدا -الثلاثاء- الثامن من فبراير في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثا عن مقعد في النهائي لملاقاة الفائز بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب بالميراس بركلات الترجيح.