رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

أرسل صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسالة ختامية عبر حسابه على توتير بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأقيمت كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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وهنأ إيتو خلال رسالته منتخب السنغال بمناسبة تتويجه بالبطولة.

وجاءت رسالة إيتو كالآتي:

"كانت هذه هي كأس الأمم الإفريقية 2021، كان من الشرف لنا أن نستضيف مثل تلك البطولة الأسطورية في الكاميرون".

معا قمنا بكتابة التاريخ وتكوين صداقات وأظهرنا القوة التي لا يمكن إيقافها وهي كرة القدم الإفريقية، مبروك لمنتخب السنغال بطلنا الإفريقي الجديد".

"أرسل شكري العميق لجميع المنتخبات التي تنافست في البطولة على منحها كل ما لديكم، وللجماهير على دعمكم ولكل من شارك في إقامة تلك البطولة، شكرا".

ومن المنتظر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار في صيف 2023.

كأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون صامويل إيتو
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