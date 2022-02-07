مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:27

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم في الإمارات

أتم الأهلي استعداداته لملاقاة بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في الإمارات.

وشهد المران مشاركة كل اللاعبين وقاد بيتسو موسيماني الفريق في تقسيمة قوية أقيمت في ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية.

وقام موسيماني بإعطاء تعليمات محددة للاعبين أثناء التقسيمة سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية.

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وواصل بيرسي تاو جناح الفريق برنامجه التأهيلي وخاض مران خفيف بالكرة في ظل معاناته من شد في العضلة الأمامية.

وأتم الأهلي مرانه بالتدرب على ركلات الترجيح.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان مقر نادي الوحدة.

ووصل إلى الإمارات كل لاعبي الأهلي الدوليين بعد مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف.

الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس
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