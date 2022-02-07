إيطاليا تعلن رغبتها في تنظيم يورو 2032 وتتخلى عن 2028

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن نيته لتقديم عرض من أجل استضافة كأس أمم أوروبا "يورو" 2032.

وتبدأ عملية تقديم العروض لاستضافة نسختي 2028 و2032 من بطولة يورو في الثالث والعشرين من مارس المقبل.

ويسمح منذ ذلك التاريخ بتقديم العروض، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المشروع بالكامل في 12 إبريل 2023.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن البلد الحاصل على حق تنظيم البطولة في سبتمبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وأعرب الاتحاد الإيطالي عن اهتمامه بتنظيم يورو 2032، حيث ستكون الاستضافة الثالثة لإيطاليا لو تمت بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.