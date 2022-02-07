إيطاليا تعلن رغبتها في تنظيم يورو 2032 وتتخلى عن 2028

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

نيكولا باريلا يسجل ويحتفل بهدف إيطاليا في بلجيكا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن نيته لتقديم عرض من أجل استضافة كأس أمم أوروبا "يورو" 2032.

وتبدأ عملية تقديم العروض لاستضافة نسختي 2028 و2032 من بطولة يورو في الثالث والعشرين من مارس المقبل.

ويسمح منذ ذلك التاريخ بتقديم العروض، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المشروع بالكامل في 12 إبريل 2023.

أخبار متعلقة
ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن البلد الحاصل على حق تنظيم البطولة في سبتمبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وأعرب الاتحاد الإيطالي عن اهتمامه بتنظيم يورو 2032، حيث ستكون الاستضافة الثالثة لإيطاليا لو تمت بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

إيطاليا منتخب إيطاليا يورو 2032
نرشح لكم
ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته في النادي.. أياكس يطرد أوفرمارس بريطانيا وإيرلندا: طلبنا تنظيم يورو 2028
أخر الأخبار
شبكة أون تايم تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم دقيقة | إفريقيا
حوار - لاعب بالميراس السابق: الأهلي كبير إفريقيا.. ولهذه الأسباب بالميراس أصبح أفضل 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
إيطاليا تعلن رغبتها في تنظيم يورو 2032 وتتخلى عن 2028 35 دقيقة | أوروبا
الجمل الصغير: هدفى اللعب بالتشكيل الأساسى للإسماعيلي.. واستكمال مسيرة والدى 36 دقيقة | الدوري المصري
تواجد ثلاثي لمنتخب مصر في التشكيل المثالي لـ أمم إفريقيا.. واثنان على مقاعد البدلاء 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر ربيعة: سنقدم كل ما لدينا أمام بالميراس.. وجمهور الأهلي رقم 1 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي