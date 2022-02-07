الجمل الصغير: هدفى اللعب بالتشكيل الأساسى للإسماعيلي.. واستكمال مسيرة والدى

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 20:14

كتب : ياسر الشريف

أبو بكر حمزة الجمل

شدد أبو بكر حمزة الجمل لاعب الإسماعيلي الجديد ونجل حمزة الجمل نجم الفريق السابق على أن طموحه هو أن يلعب مع الفريق بشكل أساسي.

وكان الإسماعيلي قد ضم أبو بكر حمزة الجمل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من صفوف القناة.

وقال الجمل في تصريحات للصحفيين: "فقال: أتمنى أن أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق على الرغم من صعوبة المنافسة، وأتمنى أن أواصل مسيرة والدي مع الإسماعيلي".

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واستمر "الكثير يؤكد لي بأن هناك صفات مشتركة بيني وبين والدي وأهمها الرجولة في الأداء والشخصية القيادية داخل الملعب".

وتابع "حلمي بات حقيقة بعد الانضمام للدراويش، وأود أن أشكر مجلس إدارة نادي الفناة على موافقته لإتمام إجراءات رحيلي عن الفريق".

وواصل "اللعب بقميص الإسماعيلي بدية كبيرة في مسيرتي وتحتاج إلى الكثير من الجهد لإثبات قدراتي وإرضاء الجهاو الفني وجماههير الدراويش الكبيرة التي أعلم مدى عشقها للكيان".

وأوضح "الإسماعيلي سيكون بوابني للتواجد مع المنتخب الوطني لانه ناد كبير وعريق والنجاح معه يمهد الطريق لللاعبين لتحقيق طموحاتهم خاصة على المستوى الدولي".

وشدد "ساجتهد كثير لتطوير قدراتي من أجل النجاح مع الإسماعيلي وسأسعى لتحويل الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي إلى عامل إيجابي يحفزني مع النادي صاحب أو تتويج إفريقي في مصر والوطن العربي".

وأتم "انتظر دعم الجماهير وأعدهم بأن أكون عند حسن ظنهم وسٌاتل من أجل الإسماعيلي، وسأبذل كل ما لدي من أجل عودة الفريق لمكانته العروفة".

وأجرى الدراويش عشر صفقات خلال الميركاتو الشتوي بجانب الجمل وهم كل كلا من شادي ماهر والفلسطيني خالد النبريص والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي بالإضافة إلى حسن ياسين وعمرو الحلواني والجزائري محمد بن خماسة.

وتستأنف منافسات بطولة الدوري المصري في 9 فبراير الجاري عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، وفقاً لتصريحات عامر حسين عامر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ويضرب الإسماعيلي موعدا مع نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، في 10 فبراير الجاري.

ويقع الإسماعيلي في مناطق الخطر ويحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد نقطتين، ولم يحقق أي فوز ولديه مباراة مؤجلة.

الإسماعيلي أبو بكر حمزة الجمل
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