تواجد ثلاثي لمنتخب مصر في التشكيل المثالي لـ أمم إفريقيا.. واثنان على مقاعد البدلاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيل المثالي لأمم إفريقيا في نستخها الـ33 والتي أقيمت في الكاميرون

وفاز المنتخب السنغالي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

خط الدفاع: ساليو سيس (السنغال) - إيدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) - محمد عبد المنعم ( مصر) - أشرف حكيمي (المغرب)

خط الوسط: نامباليس ميندي ( السنغال) - إبراهيم بلاتي توريه (بوركينا فاسو) - محمد النني (مصر)

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال) - فينسينت أبو بكر (الكاميرون) - محمد صلاح (مصر)

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

أندري أونانا (الكاميرون) - محمود حمدي الونش (مصر) - أحمد فتوح (مصر) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - كولينز فاي (الكاميرون) - زامبو انجويسا (الكاميرون) - سفيان بوفال (المغرب) - توكو إيكامبي (الكاميرون) - فامارا ديديو (السنغال) - يوسف ماشانجاما (جزر القمر)

وسجل فينسينت أبو بكر 8 أهداف في البطولة ليكون أكثر لاعب يسجل عدد من الأهداف منذ نداي مالومبا في 1974 ليتوج بجائزة هداف البطولة.

وحصد ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفاز إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس في المسابقة.