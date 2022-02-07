مؤتمر ربيعة: سنقدم كل ما لدينا أمام بالميراس.. وجمهور الأهلي رقم 1

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 19:59

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي ضد مونتيري

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على أن لاعبي فريقه سيحاولون تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مساء غدا الثلاثاء، ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي: "أشكر لاعبي الأهلي، كانوا رجال أمام مونتيري وفي حالة تركيز شديدة واستطاعوا تحقيق الفوز والهدف من المباراة وهو التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية".

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وأضاف "التأهل إلى نصف النهائي يزيد من مسؤولية الفريق، وسنحاول تصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة".

وواصل "سنحاول تقديم كل ما لدينا أمام بالميراس من أجل تحقيق الفوز وإثبات أننا نستطيع التأهل للنهائي".

وأكمل "لعبنا ضد بالميراس العام الماضي ولذلك المواجهة المقبلة ستكون صعبة للغاية لأن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيد".

وأشار "موسيماني يحاول تحفيظ اللاعبين نقاط قوة وضعف خصمنا، ونحن ننفذ أفكاره وخططه في الملعب سواء كان اللاعب أساسي أو احتياطي".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي يمنحنا دفعة قوية وهو اللاعب رقم 1 بالنسبة لنا".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي، بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

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