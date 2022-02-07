لاعب المغرب عن منتخب مصر: لديهم صلاح والبقية يهدرون الوقت

شدد سفيان شاكلا لاعب المنتخب المغربي على أن منتخب مصر اعتمد على قدرات محمد صلاح فقط للصعود مشيرا إلى أنه لم يقم بالاعتداء على أي شخص بعد المباراة.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقلب المنتخب المصري تأخره في ربع نهائي أمم إفريقيا أمام المغرب من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وقال سفيان شاكلا في تصريحات لـ موقع البطولة: "لم نستوعب الهزيمة أمام مصر، لديهم لاعب واحد فقط وهو محمد صلاح. أظهر قدراته ومنحهم الانتصار أما البقية لم تظهر بصمتهم باستثناء إهدار الوقت ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "اللاعبون لم يستطيعوا تناول الطعام بسبب الحزن الذين عانوا منه بعد الهزيمة، كان لدينا مجموعة لرائعة بإمكانها الوصول بعيدا".

وتابع عن الإيقاف "نحن المغاربة "دمنا حامي" عكس المصريين الذين كانوا يتحدثون كثيرا ويبحثون عن إثارة الجدل ولكن هذه هي كرة القدم. شقيقي يهزمني وأهزمه".

وأوضح "ما حدث ظل هناك وتركانه خلف ظهورنا. حكم المباراة كتب ما أراده بعد المباراة ولكنني لم أعتد على أي لاعب ونحن في انتظار الاستئناف لإلغاء العقوبة".

وعاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سفيان شاكلا وسفيان بوفال بالإيقاف لمدة مباراتين بعد أحداث مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي.