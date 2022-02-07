لاعب المغرب عن منتخب مصر: لديهم صلاح والبقية يهدرون الوقت

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

مناوشات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب

شدد سفيان شاكلا لاعب المنتخب المغربي على أن منتخب مصر اعتمد على قدرات محمد صلاح فقط للصعود مشيرا إلى أنه لم يقم بالاعتداء على أي شخص بعد المباراة.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقلب المنتخب المصري تأخره في ربع نهائي أمم إفريقيا أمام المغرب من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

أخبار متعلقة
ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي تحديد موعد انتظام الدوليين في مران الزمالك حكم نهائي إفريقيا: كان علينا التحكم في النجوم والتمسك بالقوانين.. فخور بما قدمته

وقال سفيان شاكلا في تصريحات لـ موقع البطولة: "لم نستوعب الهزيمة أمام مصر، لديهم لاعب واحد فقط وهو محمد صلاح. أظهر قدراته ومنحهم الانتصار أما البقية لم تظهر بصمتهم باستثناء إهدار الوقت ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "اللاعبون لم يستطيعوا تناول الطعام بسبب الحزن الذين عانوا منه بعد الهزيمة، كان لدينا مجموعة لرائعة بإمكانها الوصول بعيدا".

وتابع عن الإيقاف "نحن المغاربة "دمنا حامي" عكس المصريين الذين كانوا يتحدثون كثيرا ويبحثون عن إثارة الجدل ولكن هذه هي كرة القدم. شقيقي يهزمني وأهزمه".

وأوضح "ما حدث ظل هناك وتركانه خلف ظهورنا. حكم المباراة كتب ما أراده بعد المباراة ولكنني لم أعتد على أي لاعب ونحن في انتظار الاستئناف لإلغاء العقوبة".

وعاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سفيان شاكلا وسفيان بوفال بالإيقاف لمدة مباراتين بعد أحداث مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي.

مصر المغرب أمم إفريقيا
نرشح لكم
رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية تواجد ثلاثي لمنتخب مصر في التشكيل المثالي لـ أمم إفريقيا.. واثنان على مقاعد البدلاء محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي حكم نهائي إفريقيا: كان علينا التحكم في النجوم والتمسك بالقوانين.. فخور بما قدمته
أخر الأخبار
رسالة من إيتو بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الأهلي – التدرب على ركلات الترجيح.. ووصول الدوليين 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
إيطاليا تعلن رغبتها في تنظيم يورو 2032 وتتخلى عن 2028 18 دقيقة | أوروبا
الجمل الصغير: هدفى اللعب بالتشكيل الأساسى للإسماعيلي.. واستكمال مسيرة والدى 19 دقيقة | الدوري المصري
تواجد ثلاثي لمنتخب مصر في التشكيل المثالي لـ أمم إفريقيا.. واثنان على مقاعد البدلاء 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر ربيعة: سنقدم كل ما لدينا أمام بالميراس.. وجمهور الأهلي رقم 1 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
لاعب المغرب عن منتخب مصر: لديهم صلاح والبقية يهدرون الوقت 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر موسيماني: لن أضحي بالدوليين أمام بالميراس.. وأتمنى الاستمرار مع الأهلي حتى أصبح مثل جوزيه 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي