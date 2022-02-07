مؤتمر موسيماني: لن أضحي بالدوليين أمام بالميراس.. وأتمنى الاستمرار مع الأهلي حتى أصبح مثل جوزيه

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية صعبة على الفريقين.

ويلعب الأهلي مساء غدا الثلاثاء، ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بركلات الترجيح في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يشير إلى قوة الفريقين سواء في العام الماضي أو الحالي".

وأكد "الأهلي وبالميراس بطلا قارتيهما للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدل على قوة وصعوبة المواجهة التى تجمعهما غدا".

وأضاف "الأهلي الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلينا أن نكون متواضعين وهذا شيء جيد لنا وللاعبين ولاسم النادي الأهلي. لقد استعددنا جيدا وجئنا إلى هنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات ولا ننظر لأي شيء سوى أننا الأهلي".

وأوضح "ليس من السهل أن نبدأ مباراة بالميراس بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبون الدوليون موجودون معنا ولا يمكن أن نغامر بأي منهم".

وأشار "عندما أتقابل مع اللاعبين الدوليين سوف أتعرف على حالتهم البدنية والفنية وأطمئن عليها، بعد ذلك سوف أقيم الموقف بصورة أوضح، خاصة وأنهم قادمون من منافسه صعبة للغاية بكأس الأمم الإفريقية".

وأشار "محمد شريف لاعب محترف ويعرف جيدا أن عليه تقبل مثل هذه الظروف، وأن ينظر للاعب محترف مثل عمرو السولية وما قاله لي قبل مباراة السوبر بيوم بالرغم من أنه أحرز هدفا بالخطأ في مرماه خلال مباراة المنتخب مع تونس بكأس العرب، واستعاد تركيزه سريعا لخدمة فريقه".

وواصل "أقدر ما قاله مدرب بالميراس البرازيلي عن الأهلي، ويجب على جميع اللاعبين أن يكونوا فخورين بما يقال عليهم، لكني مدرب متواضع وإذا تحدثت عن بالميراس ومدربه لن أتوقف عن الكلام لأنه فريق كبير وبطل قارته".

واستمر في تصريحاته "بالميراس لديه مزايا كثيرة فهو مكتمل الصفوف، ويبدأ مشوار البطولة من الدور نصف النهائي مباشرة وهذا ما يثير الدهشة بتميز بعض الفرق عن بطل إفريقيا ولكن علينا أن نلعب وفقا لظروفنا".

وعن المدربين البرازيليين قال موسيماني "تعلمت من كارلوس ألبرتو بيريرا المدرب البرازيلي الكثير وبعض الخطط التي أؤديها حتى الآن هي منه، وحينما أحاول أن أشكره دائما يبدي تواضعا كبيرا، وهذا ما يعني أن المدرب لا بد وأن يتواضع طوال الوقت".

وأتم تصريحاته "ألأهلي ناد كبير جدا وجاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة، وعلينا أن نكون متواضعين وعن نفسي فإنني أحلم كثيرا بالاستمرار سنين وسنين في هذا الكيان حتى أكون أسطورة عند الأهلي وجماهيره مثل مانويل جوزيه، الذي حقق 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا في 7 سنوات، وأتمنى أن أقضي نفس السبع سنوات وهو أمر صعب جدا أسعى إليه، لأن النادي الأهلي كبير جدا وأجتهد دائما حتى أكون على هذا القدر من التواضع".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي، بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.