ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - بارما

حقق جانلويجي بوفون حارس بارما رقما قياسيا بالوصول إلى المباراة رقم 500 التي يخرج بها بشباك نظيفة خلال مسيرته الكروية.

وتعادل بارما مع بينيفينتو بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ليكون بوفون هو أول حارس في تاريخ كرة القدم يحافظ على نظافة شباكه في 500 مباراة.

بوفون كان قد بدأ مسيرته مع بارما قبل 25 عاما قبل أن ينتقل ليوفنتوس الفريق الذي حافظ على نظافة شباكه معه في 322 مباراة كأكثر حارس في تاريخ الدوري الإيطالي.

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وانتقل بوفون لباريس سان جيرمان وحافظ على نظافة شباكه مع الفريق في 9 مباريات.

ومع منتخب إيطاليا حافظ بوفون على شباكه نظيفة في 77 مباراة، بينما حافظ على نظافة شباكه مع بارما في 92 مباراة ما بين فترته الأولى والحالية.

بوفون يمتلك رقما قياسيا آخر كأكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ الدوري الإيطالي، إذا شارك في 653 مباراة.

الحارس صاحب الـ 44 عاما انتقل في بداية الموسم لبارما عائدا من يوفنتوس، وشارك في 21 مباراة حافظ خلالهم على شباكه نظيفة في 7 مباريات واستقبل مرماه 22 هدفا.

وينتهي تعاقد بوفون مع بارما بنهاية الموسم الحالي ولكن المؤشرات تشير إلى أن الحارس الإيطالي التاريخي لن يقرر الاعتزال بنهاية الموسم وقد يمدد تعاقده لموسم إضافي.

جانلويجي بوفون بارما
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