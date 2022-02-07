محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - كوت ديفوار

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجلترا اليوم الإثنين، عقب نهاية مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول عاد إلى إنجلترا، وأنه سيشارك غدا الثلاثاء في تدريبات ليفربول الجماعية استعدادا لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان محمد صلاح، يؤكد خلالها إنه متحمس لمواجهة ليستر، وذلك بعد خيبة الأمل لمنتخب مصر في كأس الأمم بخسارة اللقب أمام السنغال".

وكشفت الصحيفة أن ليفربول سيخصص جلسة تدريبية لـ محمد صلاح من أجل تجهيزه لمواجهة ليستر سيتي.

وطار محمد صلاح بشكل مباشر من الكاميرون إلى إنجلترا عقب نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. من أجل الانضمام لفريقه ليفربول.

ويلعب ليفربول يوم الخميس المقبل ضد ليستر سيتي في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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