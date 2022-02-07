حكم نهائي إفريقيا: كان علينا التحكم في النجوم والتمسك بالقوانين.. فخور بما قدمته

أبدى فيكتور جوميز حكم نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 فخره بما قدمه في المباراة مؤكدا أن كرة القدم كانت هي الفائزة بعد التمسك بالقوانين.

وخسر منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في ملعب أوليمبي في الكاميرون بعد التعادل سلبا في الأوقات الأصلية والإضافية.

وقال جوميز في تصريحات لإذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "بالأمس كنت أعمل وسعيد لجعل بلدي وأهلي فخورين بما قدمته".

وواصل "هناك بعض اللحظات في المباراة حيث لا يرى المشاهدين كل شيء".

وأوضح "اللاعبون أحيانا يحاولون السيطرة على المباراة وعلينا إدارة ذلك، لذلك كان علينا التمسك بالقوانين".

وأتم فيكتور جوميز حديثه قائلا: "كان لدينا بعض المواقف حيث حاولنا التحكم في بعض النجوم واللاعبين وفي النهاية كانت كرة القدم هي الفائزة".