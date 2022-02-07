حكم نهائي إفريقيا: كان علينا التحكم في النجوم والتمسك بالقوانين.. فخور بما قدمته

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح والحكم فيكتور جوميز

أبدى فيكتور جوميز حكم نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 فخره بما قدمه في المباراة مؤكدا أن كرة القدم كانت هي الفائزة بعد التمسك بالقوانين.

وخسر منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في ملعب أوليمبي في الكاميرون بعد التعادل سلبا في الأوقات الأصلية والإضافية.

وقال جوميز في تصريحات لإذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "بالأمس كنت أعمل وسعيد لجعل بلدي وأهلي فخورين بما قدمته".

أخبار متعلقة
تحديد موعد انتظام الدوليين في مران الزمالك مشهور: لاعبو مصر يستحقون التواجد في موسوعة جينيس.. وصلاح أفضل قائد في العالم في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في الاستعانة بلاعبيه الدوليين ضد بالميراس

وواصل "هناك بعض اللحظات في المباراة حيث لا يرى المشاهدين كل شيء".

وأوضح "اللاعبون أحيانا يحاولون السيطرة على المباراة وعلينا إدارة ذلك، لذلك كان علينا التمسك بالقوانين".

وأتم فيكتور جوميز حديثه قائلا: "كان لدينا بعض المواقف حيث حاولنا التحكم في بعض النجوم واللاعبين وفي النهاية كانت كرة القدم هي الفائزة".

فيكتور جوميز كأس أمم إفريقيا مصر السنغال
نرشح لكم
محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي مشهور: لاعبو مصر يستحقون التواجد في موسوعة جينيس.. وصلاح أفضل قائد في العالم اختبر معلوماتك.. هل تعرف مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 جيدا؟ زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر
أخر الأخبار
ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة 9 دقيقة | أوروبا
محمد صلاح يعود إلى إنجلترا.. ويتدرب مع ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حكم نهائي إفريقيا: كان علينا التحكم في النجوم والتمسك بالقوانين.. فخور بما قدمته 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تحديد موعد انتظام الدوليين في مران الزمالك 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو ساعة | الدوري الفرنسي
مشهور: لاعبو مصر يستحقون التواجد في موسوعة جينيس.. وصلاح أفضل قائد في العالم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب سينسيناتي ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في الاستعانة بلاعبيه الدوليين ضد بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي