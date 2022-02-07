تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو

طلب زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في حالة توليه مسؤولية تدريب النادي الفرنسي وفقا لصحيفة ديلي ميرور.

وفقا للتقارير فإن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان يقضي موسمه الأخير كمدرب لباريس سان جيرمان لعدم اقتناع الإدارة بالمردود الذي يقدمه الفريق.

وترى إدارة باريس سان جيرمان بأن زين الدين زيدان كبديل أمثل لتدريب الفريق، ولكن المدرب الفرنسي يرفض تولي المسؤولية خلال الفترة الحالية في منتصف الموسم بينما قد يوافق على تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وفقا لميرور فإن الطلب الأول لزيدان في حالة موافقته على تدريب باريس سان جيرمان سيكون التعاقد مع كرستيانو رونالدو والذي سبق له النجاح مع أثناء توليه مسؤولية تدريب ريال مدريد.

زيدان يود أن يستغل الحالة التي يمر بها مانشستر يونايتد من تخبط وحاجة إلى إعادة الهيكلة وهو ما قد يجعل رونالدو خارج الفريق في الموسم المقبل.

رونالدو كان قد عاد إلى مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي قادما من يوفنتوس، وشارك مع الفريق خلال تلك الفترة في 25 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة 3 آخرين.