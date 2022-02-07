مشهور: لاعبو مصر يستحقون التواجد في موسوعة جينيس.. وصلاح أفضل قائد في العالم

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 18:03

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر في النهائي

ظهر حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري فخورا بما قدمه الفراعنة خلال أمم إفريقيا مشيرا إلى أنهم يستحقون دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصد المنتخب المصري المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وقال حلمي مشهور في تصريحات إذاعية لقناة ميجا إف إم: "فخور بكل لاعب في منتخب مصر، هذا الجيل فخر لنا جميعا. عاشرتهم 32 يوما شاهدت فيهم معدن الرجولة، تعاهدوا على الوصول لأبعد نقطة في البطولة بعد مباراة نيجيريا".

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وأضاف "محمد صلاح هو أفضل قائد في العالم فهو كان مصدر الاصرار والعزيمة والروح والحماس للاعبين فهو قائد بمعني الكلمة".

وتابع "لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، كيروش لا يترك أي صغيرة أو كبيرة ويعمل 18 ساعة في اليوم".

وواصل "يجب دخول لاعبي المنتخب موسوعة جينيس بسبب ما حدث لهم بعد لعب 120 دقيقة في 4 مباريات وكان لديهم إصرار على أن يحققوا البطولة لمصر ولأنفسهم ولإسعاد الشعب المصري الذي التف حولهم".

واستطرد "أصعب لحظة في البطولة كانت بعد مباراة نيجيريا ورأيت الدموع في عين اللاعبين وإصرارهم. جلست معهم لأعطيهم دروس وطنية هم من منحوني الدرس وبكيت وقتها. كانت لحظة صعبة انهم يتجاوزوا المحنة دي والهجوم الاعلامي الكبير على الفريق والجهاز الفني".

واستكمل "بعد انتهاء المباراة النهائية تم ارسال اول برقية تهنئة للاعبين على المجهود الذي بذل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن نخرج من الملعب".

وأتم "نحن كاتحاد يجب أن نبني على هذا النجاح ونستثمر في هذا الجيل لكي يكون لدينا منتخب أقوى، هذه المجموعة من اللاعبين لديهم إصرار على الوصول لكأس العالم".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال مباراتين خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس من أجل حسم المتأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

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