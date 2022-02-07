اسكواش - نوران جوهر تحصد لقب سينسيناتي

توجت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر- المصنفة الثانية عالميًا- ببطولة سينسيناتي جينور للسيدات لعام 2022، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري.

وشارك بالبطولة 24 لاعبة من مختلف أرجاء العالم، وبلغ مجموع جوائزها المالية 51,250 ألف دولار.

ونجحت نوران في تحقيق الفوز في جميع المباريات لتصعد للدور النهائي وتلتقي بطلة الولايات المتحدة الأمريكية أوليفيا فيتشر- المصنفة الحادية عشر عالميًا- وتفوز في المباراة النهائية التي استمرت لمدة 36 دقيقة بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشي بواقع (11-6)، (11-3)، ( 11-8) نقطة.

وتعد سينسيناتي جينور هي أول بطولة تفوز بها بطلة وادى دجلة نوران جوهر في عام 2022، والـ14 في مسيرتها بلعبة الاسكواش.

إذ سبق لها أن توجت بلقب السلسلة الختامية للاسكواش نهاية يونيو الماضي، لأول مرة في تاريخها، وحصلت على لقب وصيف بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

أعربت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة، عن سعادتها بتحقيق أول بطولة في عام 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحها في رفع علم مصر بتحقيق كأس المركز الأول بعد الفوز بكافة المباريات دون خسارة.

ووجهت نوران الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على ما تبذله من جهد في دعم مختلف الألعاب الرياضية، وحرصهم على تشجيع اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية.