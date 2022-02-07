في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في الاستعانة بلاعبيه الدوليين ضد بالميراس

صار من الصعب مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين في مباراة الفريق ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مع وصول السداسي في وقت متأخر اليوم الإثنين إلى أبو ظبي.

ولكن، علم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد يستعين بـ أيمن أشرف أو محمد شريف بحسب سير المباراة.

ويعاني الأهلي على مستوى خط الدفاع من نقص عددي، ما قد يرجح كفة أيمن أشرف في المشاركة حسب سير المباراة.

كما لم يشارك محمد شريف كثيرا خلال مشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا التي حل فيها الفراعنة في المركز الثاني.

أما بقية الدوليين المقيدين، مثل حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم، فمن الصعب مشاركتهم أمام بالميراس إلا في حالة الضرورة الشديدة.

وفي نفس الإطار، أجرى موسيماني محاضرة للاعبين بالفيديو، أوضح فيها الفرق بين مواجهة مونتيري في ثمن النهائي التي حسمها الفريق بهدف محمد هاني، ومواجهة بالميراس غدا الثلاثاء.

وخلال المحاضرة، أوضح موسيماني للاعبين أن الفريق البرازيلي لن يترك مساحات للاعبي الأهلي الهجوميين مثل مونتيري، خاصة مع تركيز الفريق البرازيلي نظرا لفوز الأهلي على منافسه المكسيكي، وانتصار الأحمر ذاته على بالميراس في النسخة الماضية للبطولة.