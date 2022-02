بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع مدافع بايرن ميونيخ

أعلن نجاح بوروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده مع نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ، وذلك في صفقة انتقال حر تكتمل بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد زوله في يونيو القادم دون نية للتجديد، حيث تناولت العديد من التقارير إمكانية انتقاله إلى أسود الفيستيفاليا، قبل أن يعلن النادي رسميا اليوم عن إتمام هذه الصفقة.

وسيستمر زوله مع بايرن ميونيخ إلى نهاية الموسم الحالي، على أن ينضم إلى بوروسيا دورتموند مع بداية موسم 2022-2023.

وبدأ الحديث عن الصفقة بالأمس عن طريق مانويل فيث صحفي "ترانسفير ماركت"، الذي أكد رغبة دورتموند في التعاقد مع مدافع بعد رفض مانويل أكانجي لعرض التجديد الأخير، والذي ينتهي عقده في 2023.

ويطالب زوله براتب يتراوح بين 12 و15 مليون يورو بحسب المصدر ذاته، وهذا ما جعل الأمور تتأخر بعض الشيء.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj