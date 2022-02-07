مدرب الهلال: تشيلسي المرشح للفوز لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

الجزيرة - الهلال

رغم اعترافه بالفارق بين الفريقين.. غير أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي لا يستبعد فوز فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية على تشيلسي.

وتأهل الهلال بطل قارة آسيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في البطولة المقامة بـ أبو ظبي، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف.

وقال جارديم في تصريحات للصحفيين: "مباراة تشيلسي ستكون مختلفة، سأجري بعض التغييرات الفنية خاصة في الجانب الدفاعي".

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وأضاف "تشيلسي هو الفريق المرشح للفوز في المباراة، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت ولا تعرف المستحيل".

وتابع مدرب موناكو السابق "نتمنى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية".

وشدد البرتغالي "أندية أوروبا تدار بطريقة جيدة مقارنة بالأندية الأخرى، لديهم أيضا قوة مالية مختلفة".

وعن مواجهة الجزيرة التي انتصر بها فريقه، أوضح "لم نظهر بشكل جيد في أول 20 دقيقة ولكن بعد ذلك غيرنا طريقتنا واستطعنا السيطرة على الكرة ثم تحقيق الفوز العريض".

وضرب الهلال موعدا مع تشيلسي بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

بينما يلعب الجزيرة ضد مونتيري المكسيكي الذي خسر أمام الأهلي بطل إفريقيا يوم السبت بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي بدوره أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وحقق الهلال السعودي أكبر فوز عربي في مونديال الأندية، متفوقا على الترجي التونسي الذي فاز على السد القطري 6-2 في 2019.

كذلك هو أكبر فوز لأي فريق بشكل عام في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية.

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