زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بأداء منتخب مصر في لقاء السنغال بنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال زيدان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "120 دقيقة قوية من كرة القدم واللعب النظيف.. مبروك للسنغال".

أخبار متعلقة
سداسي الأهلي الدولي يتجه من مطار القاهرة إلى دبي للحاق بالبعثة في الإمارات علام: لم يكن هناك ثقة في المنتخب ولكن.. ونحن مع كيروش شكرا لكم يا أبطال.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة وائل جمعة: كسبنا جيلا جديدا ويجب أن نحترم فارق الإمكانيات.. وكيروش يستحق تقديرا أكثر

وأضاف في رسالة للاعبي منتخب مصر "أحسنتم على هذا الأداء".

وحصل الفراعنة على فضية كأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة من السنغال في النهائي بركلات الترجيح.

وخاض منتخب مصر مشوارا بطوليا حتى النهائي، أزاحوا فيه منتخبات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يقضي لاعبي الأهلي بعض الوقت في مطار القاهرة، قبل السفر إلى أبو ظبي للحاق ببعثة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين مصيريتين أمام منافسه في النهائي، أسود التيرانجا، في مارس المقبل، للتأهل إلى كأس العالم.

وتقام المباراة الأولى يوم 24 مارس في القاهرة، قبل مباراة يوم 29 مارس في داكار.

مصر السنغال زين الدين زيدان
نرشح لكم
اختبر معلوماتك.. هل تعرف مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 جيدا؟ سداسي الأهلي الدولي يتجه من مطار القاهرة إلى دبي للحاق بالبعثة في الإمارات علام: لم يكن هناك ثقة في المنتخب ولكن.. ونحن مع كيروش وائل جمعة: كسبنا جيلا جديدا ويجب أن نحترم فارق الإمكانيات.. وكيروش يستحق تقديرا أكثر
أخر الأخبار
بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع مدافع بايرن ميونيخ 7 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر مقرب من السولية لـ في الجول: اللاعب لا يعاني من أي أزمات صحية 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمد صلاح للاعبي المنتخب: لم يكن هناك تقصير.. وسنحصل على حقنا بعد شهر 32 دقيقة | مصر
اختبر معلوماتك.. هل تعرف مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 جيدا؟ 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الهلال: تشيلسي المرشح للفوز لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل 54 دقيقة | السعودية
زين الدين زيدان يهنئ السنغال ويشيد بأداء لاعبي مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الدرجة الرابعة.. سيارة "تكريم موتى" بدلا من سيارة الإسعاف ساعة | الدرجة الثانية
سداسي الأهلي الدولي يتجه من مطار القاهرة إلى دبي للحاق بالبعثة في الإمارات ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي