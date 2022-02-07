في الدرجة الرابعة.. سيارة "تكريم موتى" بدلا من سيارة الإسعاف

شهدت مباراة عرب الرمل ومركز شباب قويسنا تواجد سيارة تكريم موتى بدلا من سيارة الإسعاف في القسم الرابع بمنطقة المنوفية.

وقال باهر السباعي المدير الفني لمركز شباب قويسنا لـ FilGoal.com : "المباراة كان يقودها الحكم سيد منير وهو من الحكام المميزين. لم أشاهد سيارة تكريم الموتى سوى بعد المباراة ولو شاهدتها قبل المباراة كنت سأعترض حتي يتم إيقاف المباراة".

وأضاف "هذا الموضوع يتكرر كثيرا، فالسيارة مسؤولية إدارة نادي عرب الرمل، والأهم هنا صحة اللاعبين. وجود سيارة تكريم الموتى بدلا من الإسعاف يعرضنا للحرج إذا حدثت حالات خطرة".

وأوضح "الأمر يحتاج إلى نظرة جيدة من اتحاد الكرة، ونحمد الله على نهاية المباراة بدون أزمات. أبلغنا إبراهيم الشهدي رئيس لجنة المسابقات بمنطقة المنوفية لكرة القدم بهذه الواقعة".

على الناحية الأخرى قال عبد الله مأمون مدير الكرة بنادي عرب الرمل لـ FilGoal.com : "نحن نشارك في القسم الرابع والأمر طبيعي نظرا للتكلفة. سيارة الإسعاف تكلفنا 750 جنيها، وسيارة تكريم الموتى تأتي مقابل 250 جنيها".

وأضاف "قمنا بإحضار 2 مسعفين بتكلفة 200 جنيه حتى لا يحدث شيء حرج. نحن أندية (غلابة) ليس في استطاعتنا شيء مثل إحضار سيارة مقابل 750 جنيها".

وأوضح "نشكر اتحاد الكرة على تحمل قيمة مستحقات الحكام، ونتمنى أن يتحمل قيمة نفقات سيارة الإسعاف أيضا".

واختتم "النادي ليس لديه موارد سوى إيجار ملعب ننفق منه على أنشطة النادي. لدينا دعم من مديرية الشباب والرياضة يبلغ 50 ألف جنيه لم نحصل منه سوى على أربعة آلاف جنيه فقط".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.