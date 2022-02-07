سداسي الأهلي الدولي يتجه من مطار القاهرة إلى دبي للحاق بالبعثة في الإمارات

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 15:34

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم وساديو ماني - مصر × السنغال

يطير سداسي الأهلي الدولي من مطار القاهرة إلى دبي سريعا للحاق ببعثة الفريق في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووصل لاعبو الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم مع بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حصل على وصافة أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

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وتقرر سفر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم الإثنين إلى مطار دبي.

ويخضع السداسي لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بطل إمريكا الشمالية بهدف دون مقابل.

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