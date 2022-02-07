علام: لم يكن هناك ثقة في المنتخب ولكن.. ونحن مع كيروش

شكر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، لاعبي منتخب مصر وجهازه الفني، مع عودتهم للقاهرة بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال علام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود، كانوا يريدون الفوز بالبطولة. وأشكر الجهاز على الأداء الرجولي رغم الصعوبات مثل خوض الوقت الإضافي في آخر 4 مباريات، كانوا رجالا وتغلبوا على فرق تصنيفها أعلى مننا. كنا نريد الحصول على اللقب ونسعد المصريين لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأوضح "لم يكن هناك ثقة في المنتخب أو الجهاز الفني للوصول لهذه النقطة، ولكن وصلنا للنهائي بالروح والعزيمة والدعم. الانتقادات غير اللائقة كانت تصل للجهاز الفني، وكارلوس كيروش يعرف الانتقادات وكانت تصل له من خلال المكتب الإعلامي الخاص به. أخبرنا كيروش أننا معه ولم نأت لتصفية الحسابات أو تغيير الجهاز، ولكن المطلوب هو نقلنا لمستوى آخر".

وشدد "كيروش رجل لديه وعي وفكر، عندما جلست معه قبل السفر إلى جاروا أخبرني أنه من غير المعقول جلب مدرب للعب مباراتي تصفيات كأس العالم فقط، الأمل الأكبر هو الوصول لكأس العالم ولكن علينا أن نؤدي كأس الأمم بشكل جيد، وفي جاروا قال كيروش إنه سيلعب 7 مباريات حتى نهاية البطولة".

وأكد انطلاقتنا الحقيقية كانت في الدقيقة 60 ضد نيجيريا. اللاعبون أسعدونا بمجهود خارق، ولم يكن هناك أي وقت للاستشفاء".

وأتم "سنتحدث في تفاصيل مباراتي السنغال في التصفيات في وقت لاحق، سواء مكان إقامتها، وكذلك المباريات الودية الاستعدادية لها".