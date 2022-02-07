وائل جمعة: كسبنا جيلا جديدا ويجب أن نحترم فارق الإمكانيات.. وكيروش يستحق تقديرا أكثر

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

انفعال كارلوس كيروش رفقة وائل جمعة عقب طرد الأول

أعرب وائل جمعة مدير منتخب مصر عن حزنه بسبب خسارة لقب أمم إفريقيا أمام السنغال.

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام السنغال بنتيجة 4-2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال وائل جمعة باكيا: "اللاعبون كانوا في حاجة للفرحة بالبطولة، تعبوا ولم يقصر أحد ولكن الحمد لله وإن شاء الله يكون هناك الأفضل".

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وأضاف عبر قناة سي بي سي "سنجلس خلال الفترة المقبلة مع كيروش قبل سفره للحديث عن الاستعدادات لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

وتابع مدير منتخب مصر "روح الفريق والإخلاص في الأداء وتنفيذ التعليمات وصل بنا إلى نهائي البطولة والحمد لله اجتهدنا ووصلنا لركلات الحظ ما تسمى في حدود الإمكانيات".

وبالحديث عن الخسارة أوضح "يجب أن نحترم فارق الإمكانيات بيننا وبين المنتخبات التي نواجهها مثل الإمكانات البدنية والفنية، الأمور التنظيمية في الكرة المصرية بها بعد القصور ولكن ستتعدل إن شاء الله".

وتابع جمعة"كسبنا جيلا جديدا يضم 15 لاعبا لم يسبق لهم خوض أمم إفريقيا ويشاركون أمام منتخبات مثل التي واجهناها وإن شاء الله نشهد ثمار ذلك في الفترة المقبلة".

أما عن الإدارة الفنية فقال جمعة: "الجميع اجتهد وهدفنا خدمة بلدنا والعلم الذي نعمل تحت رايته، أطالب الناس بمنح كيروش حقه والتعامل معه بصورة أفضل".

وواصل "كيروش يستحق التقدير أكثر من ذلك على عمله خلال الفترة الوجيزة التي عمل بها مع المنتخب".

واستطرد جمعة في حديثه "بصمة كيروش ظهرت على الأداء والروح التي افتقدها المنتخب خلال الفترة الماضية، كل ذلك ظهر خلال الفترة القصيرة التي عمل بها".

واختتم تصريحاته "المدرب في النادي يتابع لاعبيه كل يوم، لكن أن تبني منتخب بهذه الصورة فهو يستحق تقدير أكثر من ذلك".

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