مهاجم يوفنتوس الجديد: هذا ما طلبه مني أليجري

كشف دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد ما طلبه منه ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق في أول مباراة لعبها مع السيدة العجوز بعد انتقاله في يناير الماضي.

وسجل فلاهوفيتش هدفا في انتصار يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال فلاهوفيتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان الفوز بهذه المباراة مهما للغاية".

وأضاف المهاجم الصربي "دائما ما يكون الأمور أصعب في الشوط الثاني، خاصة من الناحية الذهنية".

وتابع "اتبعنا النهج الصحيح وتمكنا من تحقيق أهم شيء وهو الفوز".

وأكمل مهاجم فيورنتينا السابق "يجب أن أشكر زملائي في الفريق والمدرب على ترحيبهم بي، لقد ساعدوني كثيرا في هذه الأيام".

ورفع فلاهوفيتش رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 18 هدفا، كهداف للمسابقة، إذ سجل 17 هدفا في النصف الأول من الموسم مع فيورنتينا.

وواصل "من جهتي أحاول أن أفهم كيف تسير الأمور في أسرع وقت ممكن، وعلي مواصلة التحسن".

وكشف "أخبرني المدرب أن أبقى هادئا وأنا سعيد بالترحيب".

وأتم "يهدف يوفنتوس دائما إلى تحقيق الأفضل وأنا هنا للمساهمة في ذلك".

وسجل فلاهوفيتش أول أهداف لقاء يوفنتوس ضد فيرونا بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 61 سجل دينيس زكريا الهدف الثاني بعد تمريرة ألفارو موراتا.

وانضم زكريا أيضا في الشتاء إلى يوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

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