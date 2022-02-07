انتخابات الزمالك تنقل مران الفريق لـ6 أكتوبر

قرر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك نقل مقر تدريبات الفريق إلى ملعب دريم في منطقة 6 أكتوبر بداية من اليوم الإثنين ولحين دخول معسكر مغلق استعدادا لانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك بسبب تجهيز نادي الزمالك لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم الجمعة.

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

ثم يحل ضيفا على سموحة في 15 فبراير في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

قبل أن يسافر الفريق إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا إسبرانسا في 19 فبراير لحساب الجولة الثانية من دوري الأبطال.

ويلعب الفارس الأبيض في الجولة الثالثة ضد مضيفه الوداد المغربي في 25 فبراير.