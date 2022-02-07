شكرا لكم يا أبطال.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

لاعبو مصر بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، ظهر اليوم الإثنين.

وحصل الفراعنة على فضية كأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة من السنغال في النهائي بركلات الترجيح.

وخاض منتخب مصر مشوارا بطوليا حتى النهائي، أزاحوا فيه منتخبات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في الأدوار الإقصائية.

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ومن المنتظر أن يقضي لاعبي الأهلي بعض الوقت في مطار القاهرة، قبل السفر إلى أبو ظبي للحاق ببعثة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين مصيريتين أمام منافسه في النهائي، أسود التيرانجا، في مارس المقبل، للتأهل إلى كأس العالم.

وتقام المباراة الأولى يوم 24 مارس في القاهرة، قبل مباراة يوم 29 مارس في داكار.

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