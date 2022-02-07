قاموس كرة القدم الخاص بـ "لاليجا" يظهر في معرض القاهرة للكتاب

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

قاموس لا ليجا لكرة القدم من معرض الكتاب

تحتفل سفارة إسبانيا مع مفوضية الدوري الإسباني (لا ليجا) اليوم الأحد بمرور عام على إصدار قاموس مصطلحات كرة القدم (عربي - إسباني).

ويأتي ذلك في الجناح الخاص بإسبانيا في إطار مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

ويحتفل لا ليجا بذلك الحدث بقرعة بين المتسابقين الذين سيقومون بتحميل القاموس عن طريق كود الـ QR أثناء تواجدهم في جناح المعرض الخاص بسفارة إسبانيا.

أخبار متعلقة
"لا ليجا" تحتفل بمرور خمس سنوات من المشاركة مع المشجعين حول العالم رئيس ليجا: برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بـ ميسي في تلك الحالة رئيس لا ليجا: ريال مدريد لن يكون مثل باريس سان جيرمان "الغشاش" رئيس لا ليجا: ريال مدريد لديه من المال ليشتري هالاند ومبابي معا

ويقام ذلك في قاعة 3 بجناح B11 خلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء.

وسيحصل الشخص الفائز على نسخة مطبوعة من القاموس و كذلك كرة قدم رسمية من لا ليجا "Puma LaLiga Accelerate mini."

يتسم القاموس الذي تم إطلاقه في فبراير 2021 بالتعاون مع معهد ثربانتس بسهولة الحصول عليه واحتوائه على معلومات سهلة الإستيعاب حول الأندية واللاعبين والملاعب والبطولات ومصطلحات كرة القدم وكذلك مصطلحات وتعبيرات أخرى مفيدة؟

يمثل هذا القاموس استجابة للطلب المتنامي على رياضة كرة القدم و كذلك تعلم اللغة الإسبانية في مصر.

لا ليجا قاموس كرة القدم معرض الكتاب
نرشح لكم
أسينسيو يهدم جدار ماكسيميانو.. ريال مدريد يبتعد في الصدارة بانتصار صعب على غرناطة تشافي: تراوري حيوان.. وأطالب الجمهور بعدم التصفير على ديمبيلي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) (0) غرناطة.. فوز صعب تشكيل ريال مدريد - لا بنزيمة ولا فينيسيوس في مواجهة غرناطة
أخر الأخبار
شكرا لكم يا أبطال.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قاموس كرة القدم الخاص بـ "لاليجا" يظهر في معرض القاهرة للكتاب 19 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد إسقاط فيرونا.. أليجري للاعبي يوفنتوس: عليكم الحفاظ على الهدوء 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر من كاف لـ في الجول: الهلال طلب حضور جمهور ضد الأهلي وهذا ردنا 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة تشيلسي - ميندي وزياش ضمن 23 لاعبا في كأس العالم للأندية 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
المريخ لـ في الجول: سنلعب كل مبارياتنا في مصر عدا مواجهة الأهلي 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس الأهلي - مدرب بالميراس: سحر كرة القدم ظهر عندما اعتقد الجميع أننا سنواجه مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
كأس إفريقيا 2021 - أسوأ هجوم لـ مصر منذ 30 عاما.. وأفضل دفاع منذ تتويج الجوهري ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي