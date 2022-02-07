قاموس كرة القدم الخاص بـ "لاليجا" يظهر في معرض القاهرة للكتاب

تحتفل سفارة إسبانيا مع مفوضية الدوري الإسباني (لا ليجا) اليوم الأحد بمرور عام على إصدار قاموس مصطلحات كرة القدم (عربي - إسباني).

ويأتي ذلك في الجناح الخاص بإسبانيا في إطار مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

ويحتفل لا ليجا بذلك الحدث بقرعة بين المتسابقين الذين سيقومون بتحميل القاموس عن طريق كود الـ QR أثناء تواجدهم في جناح المعرض الخاص بسفارة إسبانيا.

ويقام ذلك في قاعة 3 بجناح B11 خلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء.

وسيحصل الشخص الفائز على نسخة مطبوعة من القاموس و كذلك كرة قدم رسمية من لا ليجا "Puma LaLiga Accelerate mini."

يتسم القاموس الذي تم إطلاقه في فبراير 2021 بالتعاون مع معهد ثربانتس بسهولة الحصول عليه واحتوائه على معلومات سهلة الإستيعاب حول الأندية واللاعبين والملاعب والبطولات ومصطلحات كرة القدم وكذلك مصطلحات وتعبيرات أخرى مفيدة؟

يمثل هذا القاموس استجابة للطلب المتنامي على رياضة كرة القدم و كذلك تعلم اللغة الإسبانية في مصر.