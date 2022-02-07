بعد إسقاط فيرونا.. أليجري للاعبي يوفنتوس: عليكم الحفاظ على الهدوء

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

ريمونتادا يوفنتوس ضد روما

طالب ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه بالحفاظ على الهدوء في ظل النتائج المميزة التي يحققها البيانكونيري مؤخرا.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة ضد فريق يركض كثيرا. تعاملنا معها بشكل جيد، وكان الجميع مستعد".

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وأضاف "أنا سعيد بالأداء لكن علينا أن نحافظ على الهدوء لأن الطريق طويل والفوز على فيرونا كان مهما".

وتابع "أريد أن أهنئ فيرونا لأنهم قدموا مباراة جيدة. أنا سعيد حقا بأداء جميع اللاعبين، والآن دعونا نركز على المباريات القادمة".

وأتم "نلعب يوم الخميس في كأس إيطاليا ضد ساسولو، ثم نذهب إلى بيرجامو من أجل مباراة مهمة في الدوري أمام أتالانتا".

سجل الهدف الأول هداف الدوري الإيطالي دوسان فلاهوفيتش الوافد من فيورنتينا في الشتاء، بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 61 سجل دينيس زكريا الهدف الثاني بعد تمريرة ألفارو موراتا.

وانضم زكريا أيضا في الشتاء إلى يوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

ماسيمليانو أليجري يوفنتوس فيرونا
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