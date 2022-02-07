قائمة تشيلسي - ميندي وزياش ضمن 23 لاعبا في كأس العالم للأندية

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي قائمة البلوز لكأس العالم للأندية وضمت إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال والمتوج بلقب أمم إفريقيا.

ويواجه تشيلسي فريق الهلال السعودي مساء بعد غد الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأصيب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بفيروس كورونا وتخلف عن السفر إلى الإمارات وينتظر تحول مسحته إلى سلبية قبل اللحاق ببعثة البلوز.

وتأهل تشيلسي إلى مونديال الأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لتشيلسي حصد كأس العالم للأندية من قبل، إذ وصل البلوز لنسخة 2012 وحصد الوصافة بالخسارة من كوريثيانز البرازيلي.

وجاءت قائمة تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - كيبا أريزابالاجا - ماركوس بيتينيلي

الدفاع: أنطونيو روديجر - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسن - تياجو سيلفا - تريفور شالوباه - روبرت كينيدي - سيزار أزبيليكويتا - مالانج سار.

الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - نيجيز ساؤول - روس باركلي - ميسون ماونت.

الهجوم: روميلو لوكاكو - كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر - كالوم هدسون أودوي - حكيم زياش - كاي هافيرتز.