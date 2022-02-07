منافس الأهلي - مدرب بالميراس: سحر كرة القدم ظهر عندما اعتقد الجميع أننا سنواجه مونتيري

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - هدف محمد هاني

يرى أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات وسحرها ظهر عندما توقع الجميع مواجهة مونتيري في نصف النهائي.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات نصف النهائي.

وقال فيريرا في تصريحات للصحفيين البرازيليين: "تلك المباريات حاسمة وذات عاطفة كبيرة، بالنسبة لي هذه الألعاب 70% تنافس و30% عمل خططي".

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وأوضح في التصريحات التي نقلها موقع جلوبو البرازيلي "فعلنا كل شيء للاستعدادا لهذا الدور، الآن الأمر متروك للقيام بالأعمال الروتينية وبذل قصارى جهدنا للفوز، هذا هو هدفنا العظيم".

وأضاف المدير الفني لبالميراس "منذ تحقيق الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس ولدينا الحلم بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، سنؤمن بهدفنا لنحققه".

وبالحديث عن منافسه كشف "كرة القدم ساحرة عندما أعتقد الجميع أن مونتيري هو الفريق الذي سيتأهل، والأمر لم يكن كذلك بل فاز الأهلي".

وتابع "ذلك الأمر يجعلنا في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى، كان تحذيرا وعلينا أن نكون أكثر وعيا بالصعوبات التي ستواجهنا مساء الثلاثاء".

وشدد "هذا ما أردت توضيحه، في كرة القدم 2+2 ليست 4، الصعوبة ستكون أكبر فكرة القدم تدور حول المنافسة والتنظيم وشاهدنا ذلك في مباراة الأهلي أمام مونتيري، الفريق الأكثر فاعلية وخلق المزيد من الفرص يفوز ويتأهل".

واختتم تصريحاته "تركيزنا حاليا على مباراة نصف النهائي نسعى للفوز من أجل مواصلة حلمنا".

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