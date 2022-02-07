بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته في النادي.. أياكس يطرد أوفرمارس

أعلن نادي أياكس الهولندي إقالة مديره الرياضي مارك أوفرمارس بسبب أفعال لا أخلاقية.

وأفاد النادي في بيان: "سيغادر المدير الرياضي مارك أوفرمارس أياكس فورا".

وأضاف البيان "اتخذ هذا القرار بعد مناقشات في الأيام الأخيرة مع مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إدوين فان دير سار".

وتابع "تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من الرسائل غير اللائقة التي تم إرسالها إلى العديد من الزميلات على مدى فترة طويلة من الزمن".

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022

وقال أوفرمارس عبر موقع النادي الرسمي: "أشعر بالخجل.. لم أكن أدرك أنني تجاوزت الحد، لقد تم توضيح ذلك لي في الأيام الأخيرة، شعرت فجأة بضغط هائل".

وواصل "أعتذر.. هذا السلوك غير مقبول بالتأكيد بالنسبة لشخص في منصبي، أدركت هذا لكن بعد فوات الأوان".

وشدد "لا أرى خيارا آخر سوى مغادرة أياكس".

وأتم "ما حدث سيكون له تأثير كبير على حياتي الشخصية ولهذا أطلب من الجميع أن يحترمني ويحترم عائلتي ويتركنا في شأننا".

كان نادي أياكس قد أعلن قبل أسابيع تمديد تعاقد مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي حتى 2026.

ويعد أوفرماس أحد نجوم أياكس كلاعب بين 1992 و1997 حقق خلالها 7 ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا 1996 قبل أن يلعب لصفوف أرسنال وبرشلونة.

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وتولى أوفرمارس مهمة المدير الرياضي لأياكس منذ 2012، وارتبط اسمه بأكثر من نادٍ آخرها نيوكاسل الإنجليزي.

وقتها قال أوفرمارس عبر موقع النادي الرسمي: "ما زلت أشعر بالحماس الشديد لعملي وأشعر بالرضا كثيرا عنه".

وأضاف "التعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة جيد جدا، وكذلك مع الأشخاص في مجمع أياكس الرياضي الذين أعمل معهم في مجالات الكشافة والشباب والانتقالات".

وأتم "لدي شعور أن عملي في أياكس لم ينته بعد لذا أود الاستمرار هنا".

وكان عقد أوفرماس سينتهي في نوفمبر 2024 قبل تجديده.

ومنذ أن تولى أوفرمارس مهمته في أياكس فاز الفريق بـ 9 ألقاب محلية وتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 2017.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي بفارق 5 نقاط عن إيندهوفن، ويستعد لملاقاة بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.