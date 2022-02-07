كوليبالي: ميندي الأفضل في العالم.. والأخير: أدينا جيدا في ركلات الترجيح

أشاد كاليدو كوليبالي قائد السنغال بزميله حارس المرمى إدوارد ميندي بعد فوز الفريق بكأس إفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح.

وقال مدافع نابولي في تصريحات صحفية:"كانت مباراة صعبة وبطولة صعبة، توجنا بفضل جماعيتنا وقوتنا. حارسنا هو الأفضل في العالم".

وواصل "كنا نعرف أن الفوز بكأس إفريقيا أمر صعب لكننا فعلناه، استحققنا التتويج. تطلعنا للفوز بالكأس منذ وقت طويل".

بينما ميندي، الذي تصدى لركلة ترجيح أمام مهند لاشين، قال للصحفيين:"فخورون. لم نفز باللقب من قبل. عملنا بكد للفوز بهذه الكأس. فزنا كمجموعة وكبلد ولهذا أنا سعيد جدا".

وأتم "المسددون كانوا رائعين في الركلات، حاولت تقديم أفضل ما لدي وتصديت لركلة، لذا أنا سعيد للغاية".

وتوجت السنغال باللقب لأول مرة في تاريخها.

خسرت نهائي 2002 و2019 قبل أن تحصد الكأس في أرض الكاميرون.

وستلعب السنغال ضد مصر مجددا في مارس المقبل في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.