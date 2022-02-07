للاحتفال بأول أمم إفريقيا في التاريخ.. رئيس السنغال يمنح بلاده عطلة رسمية

أعلن ماكي سال رئيس السنغال يوم الإثنين عطلة رسمية في البلاد للاحتفال بأول لقب في التاريخ بأمم إفريقيا.

وحصد منتخب السنغال بطولة أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

وكان اللقاء قد انتهى في وقته الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن التلفزيون السنغالي عن منح رئيس البلاد اليوم الإثنين عطلة رسمية للاحتفال بأمم إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن سال قد ألغى زيارته إلى جزر القمر في نهاية رحلة قام بها في مصر وإثيوبيا من أجل استقبال منتخب بلاده عصر اليوم.

وكانت السنغال قد وصلت إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخها وخسرت أول نهائيين عامي 2002 و2019.

وقرر رئيس السنغال تكريم منتخب بلاده في القصر الرئاسي في داكار يوم الثلاثاء.