بريطانيا وإيرلندا: طلبنا تنظيم يورو 2028

أعلنت المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا التقدم بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028 والتخلي عن فكرة تنظيم كأس العالم 2030.

وتضم بريطانيا، دول إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، بينما ستنضم لهم جمهورية إيرلندا في تنظيم العرس الأوروبي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

"وافقت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وجمهورية إيرلندا على التركيز في محاولة استضافة بطولة يورو 2028".

"تقدمنا بطلب استضافة بطولة يورو 2028 التي تدر عوائد مالية مثل كأس العالم، علما بأن تكاليف إقامتها أقل بكثير".

"إنه لشرف أن نستضيف بشكل جماعي بطولة يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا بأسرها".

"ستكون أيضا فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".