بريطانيا وإيرلندا: طلبنا تنظيم يورو 2028

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

يورو 2020

أعلنت المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا التقدم بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028 والتخلي عن فكرة تنظيم كأس العالم 2030.

وتضم بريطانيا، دول إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، بينما ستنضم لهم جمهورية إيرلندا في تنظيم العرس الأوروبي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

أخبار متعلقة
نوير يغيب لأسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجئة سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري شتاء رائع.. يوفنتوس يضرب فيرونا بصفقات يناير أسينسيو يهدم جدار ماكسيميانو.. ريال مدريد يبتعد في الصدارة بانتصار صعب على غرناطة

"وافقت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وجمهورية إيرلندا على التركيز في محاولة استضافة بطولة يورو 2028".

"تقدمنا بطلب استضافة بطولة يورو 2028 التي تدر عوائد مالية مثل كأس العالم، علما بأن تكاليف إقامتها أقل بكثير".

"إنه لشرف أن نستضيف بشكل جماعي بطولة يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا بأسرها".

"ستكون أيضا فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".

يورو 2028 إنجلترا المملكة المتحدة أيرلندا
نرشح لكم
مصدر من المنتخب لـ في الجول: اتجاه في كاف لتخفيض عقوبة كيروش تصفيات المونديال - الكونغو تعلن موافقة كاف لخوض مباراة المغرب على ملعب الشهداء "كرة القدم مستحيلة في تلك الأجواء".. هجوم كبير على أمريكا بسبب ما حدث ضد هندوراس الجزائر تختار ملعب مصطفى تشاكر لمواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال
أخر الأخبار
كوليبالي: ميندي الأفضل في العالم.. والأخير: أدينا جيدا في ركلات الترجيح 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
للاحتفال بأول أمم إفريقيا في التاريخ.. رئيس السنغال يمنح بلاده عطلة رسمية 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بريطانيا وإيرلندا: طلبنا تنظيم يورو 2028 17 دقيقة | تصفيات كأس العالم
من أجل إعداد لاعبين على مستوى عالمي.. وادي دجلة يعلن تطوير تدريبات أكاديمية التنس 31 دقيقة | رياضات أخرى
فوز السنغال بجائزة اللعب النظيف 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رقم قياسي لـ محمد صلاح في تاريخ بطولات كأس إفريقيا 59 دقيقة | تقرير في الجول
نوير يغيب لأسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجئة ساعة | الدوري الألماني
منافس الأهلي - حارس بالميراس: فوزهم على مونتيري لم يكن مفاجأة.. وأسلوبهم يشبهنا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي