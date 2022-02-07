من أجل إعداد لاعبين على مستوى عالمي.. وادي دجلة يعلن تطوير تدريبات أكاديمية التنس

أعلنت أندية وادى دجلة تجديد التعاون مع شركة I2C؛ لتطوير البرامج التدريبية لأكاديمية التنس بالنادي، بهدف إعداد لاعبين على مستوى عالمي للمنافسة في البطولات المحلية والدولية الكبرى، وإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر التي تسهم في التتويج بالبطولات الإقليمية والعالمية، يأتي ذلك في إطار حرص إدارة أندية وادى دجلة على الاستعانة بكبرى الشركات والخبرات العالمية لتزويد مدربي ولاعبي النادي بأحدث التقنيات في عالم التدريب.

ويزور مارك تينانت الرئيس التنفيذي لشركة I2C أندية وادى دجلة للاطلاع على برامج التدريب الحالية لأكاديمية تنس، ومراقبة مستوى اللاعبين بالنادي، وعقد دورات تدريبية مع المدربين لتعريفهم بأحدث خطط التدريب في العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مدربي ولاعبي أكاديمية وادى دجلة للتنس.

واختارت أندية وادى دجلة التعاون مع شركة I2C، باعتبارها واحدة من كبرى شركات تدريب التنس في المملكة المتحدة، وتدير أكثر من 35 نادي ومؤسسة لتعليم التنس في بريطانيا، بجانب ذلك تتعاون الشركة العالمية مع عددًا من اتحاد التنس لدول استونيا، فنلندا، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة من الشراكات مع اتحادات تنس مختلفة.

وتمتلك أندية وادى دجلة، أكبر أكاديمية تنس في الشرق الأوسط، يعود تأسيسها إلى عام 2003 ويلعب في صفوفها نحو 2000 لاعبًا يتدربون على 80 ملعبًا في فروع أندية وادى دجلة في المعادي، النخيل، شيراتون، اللوتس، محرم بيك، ويشرف على تدريب اللاعبين نخبة من 120 مدربًا من كبار المدربين في الوطن العربي، تحت إشراف الكابتن هيثم الغزالي.

ونجح لاعبو أكاديمية وادى دجلة للتنس في حصد العديد من الميداليات خلال المنافسات التي خاضوها الفترة الماضية، أهمها ميداليتين بالبطولة الأفريقية المقامة في الجزائر وتونس، و5 ميداليات ببطولة الجمهورية، و69 ميدالية ببطولة الدوري.

ويلعب في صفوف الأكاديمية أبطالًا دوليين من بينهم محمد صفوت لاعب منتخب مصر المصنف رقم 1 عربيًا و175 عالميًا، وهو أول لاعب تنس مصري يتأهل للأولمبياد، وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية، كما حصل على لقب بطولة تشالنجر لاونسيستون في أستراليا، وساندرا سمير لاعبة منتخب مصر والمصنفة رقم 356 عالميًا، والفائزة ببطولة أفريقيا الفردي والزوجي 2020.